Тбилиси, , 13:23 — REGNUM Семья сына экс-президента Грузии Звиада Гамсахурдии — Цотнэ Гамсахурдии просит грузинские телекомпании и другие СМИ не заниматься спекуляциями и введением общества в заблуждение.

Как говорится в распространенном семьей Гамсахурдия специальном заявлении, подобные информации направлены на дискредитацию Цотнэ Гамсахурдия, так как в утвердительной форме представляют версию обвиняемых, а не нейтральных очевидцев происшедшего.

Как известно, конфликт между раненным Цотнэ Гамсахурдией и предполагаемыми «преступниками» начался во время совместного застолья. Со слов обвиняемых в попытке убийства лиц ряд СМИ сообщил, что сам Цотнэ Гамсахурдия вел себя агрессивно по отношению к обвиняемым, а те с целью нейтрализации ситуации попытались покинуть место застолья, но сын экс-президента настиг их на улице, где конфликт перерос в драку.

«Хотим объяснить обществу, что это версия обвиняемых, но в деле нет показаний ни одного нейтрального участника застолья, которое подтвердило бы, что инициатором конфликта был именно Цотнэ Гамсахурдия. Для нас также неприемлема та часть сюжетов, где в утвердительной форме говорится, что обвиняемые стремились нейтрализовать ситуацию, но Цотнэ Гамсахурдия им такой возможности не дал. Мы считаем, что подобные сюжеты вводят общественность в заблуждение и дискредитируют Цотнэ Гамсахурдия. Мы также считаем, что в той реальности, когда Цотнэ Гамсахурдия борется за жизнь, безапелляционное распространение версии обвиняемых и представление ее как истинной не садится в журналистские стандарты и выходит за рамки элементарных моральных норм», — говорится в заявлении семьи сына экс-президента.

Родственники Цотнэ Гамсахурдии не исключают ни одной версии случившегося, в том числе попытки расправы по политическим мотивам или умышленной провокации, и призывают СМИ дождаться, пока состояние здоровья пострадавшего позволит ему самому дать разъяснения.

Отметим, что ранее Цотнэ Гамсахурдия был осужден при правлении экс-президента Михаила Саакашвили по обвинению в попытке убийства своего соседа Давида Баджелидзе.

На этот раз Цотнэ Гамсахурдия был тяжело ранен 19 декабря вечером на улице Гальской в центре Тбилиси и в настоящее время в тяжелом состоянии находится в больнице. По данному факту МВД Грузии задержало 5 человек, двоим из которых предъявлено обвинение в попытке умышленного убийства, а троим — в несообщении о совершенном преступлении. Одного из задержанных суд оставил без меры пресечения и освободил, а 4 оставил в предварительном заключении.