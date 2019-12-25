Москва, , 13:18 — REGNUM «Россия стремится довести долю принципиально новых ударных систем в своих стратегических ядерных силах до 100%», — заявил эксперт Института информационных войн Владимир Васильев.

Эксперт отметил: «Уже на данный момент доля современных вооружений в ядерной триаде России, по словам министра обороны Сергея Шойгу, составляет 82%, а в Ракетных войсках стратегического назначения — более 76%».

Владимир Васильев также сказал, что в 2024 году долю современных ракетных комплексов в РВСН планируется довести до 100%. При этом следует учитывать, что на эту компоненту ядерной триады России приходится около 60% всех носителей и боевых зарядов стратегических ядерных сил.

Эксперт считает, что 2024 год — это не случайная дата: президент России Владимир Путин намерен передать своему преемнику на этом посту полностью обновлённый ракетно-ядерный щит.

Владимир Васильев невысоко оценил возможности США переоснастить свои стратегические ядерные силы. По мнению эксперта, на решение этой задачи Соединённые Штаты потратят десятилетия. «Особенно сильно США отстают от России по ракетно-ядерным силам наземного базирования, которые основаны ещё на системах 1960−1970-х годов», — добавил эксперт.