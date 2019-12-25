Санкт-Петербург, , 13:23 — REGNUM Поездки на городском общественном транспорте Северной столицы по «Единой карте петербуржца» (ЕКП) в 2020 году будут на 2 рубля дешевле, чем по наиболее популярному у горожан электронному проездному «Подорожник». Об этом сообщил 25 декабря глава городского комитета по тарифам Дмитрий Коптин, передает корреспондент ИА REGNUM.

ЕКП Gov.spb.ru

С 1 января 2020 года поездки на общественном транспорте в Петербурге подорожают примерно на 25%, или на 10 рублей — до 50 рублей на наземном, до 55 рублей в метро. Удорожание проездных билетов длительного пользования составит примерно 4%.

Коптин подтвердил, что стоимость поездки по карте «Подорожник» вырастет на 2 рубля, хотя изначально власти объявляли о росте всего в 1 рубль. При этом при оплате проезда с помощью ЕКП стоимость не изменится по отношению к 2019 году.

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«Изначально рассматривалось несколько сценарных условий. По итогам было принято решение о повышении тарифа на «Подорожник» на 2 рубля. При этом он остается одним из наиболее льготных проездных билетов. Если говорить о себестоимости поездки, она практически в два раза выше. Но для владельцев «Единой карты петербуржца» скидка от новой цены «Подорожника» минус 2 рубля будет. Так что тут уже каждый сам выбирает, чем ему удобней пользоваться», — заявил Коптин.

С Нового года на 10 рублей увеличится и максимальная стоимость проезда в маршрутках, но здесь все транспортные компании вправе сами устанавливать цену на билеты в пределах этих рамок, заметил чиновник.

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