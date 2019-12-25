Ташкент, , 13:14 — REGNUM Повторное голосование на парламентских выборах в Узбекистане состоится 5 января. Об этом 25 декабря заявил глава Центральной избирательной комиссии республики Мирза-Улугбек Абдусаломов на пресс-конференции.

По его словам, ЦИК республики скорректировал итоги первого тура парламентских выборов. В настоящее время в парламенте распределено 125 мест вместо 128, как было установлено ранее.

В частности, по одному месту лишились Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеп), Демократическая партия Узбекистана «Миллий Тикланиш» («Национальное возрождение») и Социал-демократическая партия «Адолат» («Справедливость»).

Абдусаломов сказал, что места были пересмотрены из-за выявленных ошибок при определении результатов по округам. Кроме того, результаты пересмотрены еще в трех округах в связи с выявленными нарушениями. Перевыборы 5 января пройдут в 25 округах.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в Узбекистане прошли парламентские выборы. 23 декабря ЦИК республики объявил первые результаты. В 22 избирательных округах кандидаты не набрали достаточного количества голосов избирателей.

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