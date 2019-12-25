Екатеринбург, , 13:12 — REGNUM В Свердловской области программа «Пятилетка развития» и связанные с ней предложения губернатора Евгения Куйвашева будут рассмотрены на региональном гражданском форуме. Об этом заявил журналистам глава областной Общественной палаты Александр Левин.

Он отметил, что всего в регионе насчитывается более 60 муниципальных общественных палат. Их главы были на итоговом заседании областной ОП и пришли к выводу, что «Пятилетка развития» — это программа не только чиновников, но всех граждан.

«Без вовлечения в реализацию «Пятилетки развития» широкой общественности ее вряд ли можно будет реализовать», — сказал Левин. И добавил, что после всестороннего обсуждения этой программы в муниципалитетах общественники предлагают провести областной Гражданский форум для того, чтобы она стала «поистине народной программой, программой каждого из нас».

Как сообщало ИА REGNUM, провести обсуждения в муниципалитетах и на уровне области предложил сам Куйвашев. Они пройдут в 2020 году.

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