Варшава, , 13:11 — REGNUM Районный суд в городе Ольштыне приговорил к одному году и двум месяцам лишения свободы Сергиуша П., который угрожал убийством президенту (мэру) Ольштына Петру Гжимовичу. Суд также запретил ему приближаться к Гжимовичу ближе, чем на 100 метров в течение пяти лет, кроме того, подсудимый должен будет оплатить судебные издержки в размере более 300 злотых (78 долларов).

Сергиуш П. на интернет-форуме местной газеты написал, что мэра необходимо убить, указав при этом конкретный способ. Он написал это на следующий день после убийства мэра Гданьска Павла Адамовича, которое произошло 13 января 2019 года во время публичного мероприятия.

«Многие интернет-пользователи сразу заметили в его высказывании язык ненависти», — цитирует «Польское радио» слова судьи Иоанны Синицкой. Кроме того, в квартире Сергиуша П. полиция нашла около 400 граммов наркотиков.

Процесс по обвинению Сергиуша П. начался весной 2019 года. Он сразу признал свою вину. Своё поведение он назвал импульсивным и необдуманным, и несколько раз извинился перед Гжимовичем в его присутствии. Поскольку подсудимый обещал представителю мэра направить на благотворительность 2 тысячи злотых (около 500 долларов), суд принял компромиссное решение.