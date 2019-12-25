Москва, , 13:10 — REGNUM Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о кризисе в российско-белорусских отношениях опровергли в Кремле. Шероховатости есть, однако последние встречи говорят о высокой интеграции, заявил 25 декабря журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, российское руководство не согласно, что Минск и Москва находятся на этапе «раздорожья», как сказал Лукашенко. Об обратном говорят переговоры глав двух государств в Сочи и в Санкт-Петербурге. Так, проведена «титаническая работа» по согласованию пакета дорожных карт в русле интеграции двух стран, напомнил он.

Некие шероховатости неизбежны при тесном взаимодействии двух стран, однако общий фон отношений это не портит, заключил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко обвинил Россию в задержке решений о принятии Конституции Союзного государства с Белоруссией. Теперь нельзя следовать предложениям российской стороны, так как это обернётся серьёзной вспышкой недовольства и в обеих странах, полагает он.

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