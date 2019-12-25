Нур-Султан, , 13:10 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин держит данные им обещания. Об этом заявил бывший президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.

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«Для Путина исполнение своих обещаний — это дело чести», — сказал в интервью РИА Новости Назарбаев.

При этом политик подчеркнул, что российский лидер не бросается обещаниями и «заручиться его словом стоит усилий». Кроме того, по словам Назарбаева, Путин «был и остаётся человеком, который знает цену истинной дружбы».

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Экс-президент Казахстана также добавил, что политика президент РФ Владимира Путина приносит свои плоды — «с каждым годом растёт мощь и международное влияние России».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев признался, что у него с российским лидером Владимиром Путиным сложились доверительные отношения. Встречи политиков зачастую длятся дольше отведённого протоколом времени, а иногда разгорается спор, так как каждый отстаивает свою позицию.

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