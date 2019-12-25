Москва, , 13:03 — REGNUM Белоруссия вправе воспользоваться любыми вариантами поставок нефти, если они выгоднее российского предложения. Об этом 25 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если существуют какие-то более выгодные варианты для Белоруссии, конечно, она вольна воспользоваться любыми вариантами», — сказал представитель Кремля.

Таким образом Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что Минск может получать нефть из альтернативных источников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия может пойти на реверсную закупку нефти и газа через Польшу.

На последних переговорах с Россией по данному вопросу он согласился на предложенные цены, однако предупредил, чтобы на него не обижались, если российский рынок в 25 млн нефти и 22 млрд кубов газа куда-то уйдёт. Лукашенко отметил, что может использовать реверс нефти через Польшу, а также закупать её у ОАЭ или США.

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