Москва, , 13:02 — REGNUM «В плане оснащения Вооружённых сил РФ делается упор на гиперзвуковые системы», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал выступление президента России Владимира Путина на ежегодной расширенной коллегии Министерства обороны РФ.

Как известно, 24 декабря 2019 года Владимир Путин сказал: «На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас. Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности — тем более».

Владимир Васильев обратил внимание, что президент России упомянул гиперзвуковую ракету «Циркон» наземного и морского базирования. По словам эксперта, ракетный комплекс наземного базирования с ракетой «Циркон» будет достойным ответом на разрушение Соединёнными Штатами Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Владимир Васильев считает, что у данного перспективного комплекса будут выдающиеся характеристики: дальность стрельбы более 1000 километров и скорость полёта ракеты 8−9 Махов. «При такой скорости расстояние в 1000 километров гиперзвуковая ракета «Циркон» преодолеет за 6−7 минут», — добавил эксперт.

Васильев отметил, что США уже вступили в конкуренцию с Россией за гиперзвук. Сухопутные войска США также пытаются создать гиперзвуковой ракетный комплекс наземного базирования. Предполагается, что скорость ракеты будет 5 Махов и более, а дальность превысит 1000 километров. Испытания данной системы намечены на 2020 год, а выпуск этого оружия планируется начать не позднее 2023 года.