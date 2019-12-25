Москва, , 13:03 — REGNUM Новые встречи президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко до Нового года или сразу после него не запланированы. Об этом 25 декабря рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока каких-то прикидок на этот счет нет», — заявил Песков в ответ на вопрос о возможности новой встречи глав России и Белоруссии до Нового года.

При этом он отметил, что президенты двух стран могут принять любое решение, которое будет необходимо для продолжения работы.

«Если это потребуется, конечно», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался уточнять заявление Владимира Путина, касавшееся поставок в Донбасс военной техники.