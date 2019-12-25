Нур-Султан, , 12:53 — REGNUM В настоящее время рано говорить об итогах «эпохи Путина», заявил 25 декабря первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью РИА Новости.

Назарбаев считает, что самую объективную и непредвзятую оценку деятельности политика дает время. Экс-президент Казахстана добавил, что бывший глава России Борис Ельцин долго выбирал своего преемника. «20 лет назад мало кто понял, что в России началась «эпоха Путина», — сказал Назарбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что зачастую его встречи с российским лидером Владимиром Путиным сопровождают споры и нарушения протокола.

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