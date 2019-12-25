Москва, , 13:12 — REGNUM В Кремле не согласны с заявлением президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что российские президент и премьер-министр Владимир Путин и Дмитрий Медведев занимают разные позиции в отношении Союзного государства РФ и Белоруссии. Об этом заявил 25 декабря журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что российское руководство не может согласиться с Лукашенко. В Кремле не считают, что заявления президента и председателя правительства о процессе российско-белорусской экономической интеграции различаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что договорился с Путиным не обсуждать так называемую 31-ю дорожную карту, в которой идёт речь о строительстве наднациональных органов, возможном выборе парламента и президента Союзного государства. Однако Путину, отмечает Лукашенко, «подсовывают» эту тему через российское правительство.

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