Киев, , 12:55 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Украины и экс-депутат Верховной рады Борис Тарасюк стал постоянным представителем Украины в ПАСЕ. Соответствующий указ опубликован 24 декабря на сайте президента Украины.

Тарасюк дважды был министром иностранных дел Украины — с 1998 по 2000 и с 2005 по 2007 годы. Он также был депутатом Верховной рады пяти созывов, где возглавлял различные «дипломатические» комитеты и подкомитеты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил постоянным представителем Украины при ООН дипломата Сергея Кислицу, известного сравнением России с «вирусом», который нужно тщательно лечить.

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