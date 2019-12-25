Аккра, , 12:50 — REGNUM Правительство Китая подарит 100 полицейских автомобилей Гане с целью помочь этой западноафриканской стране улучшить качество ее правоохранительных органов, сообщает агентство Синьхуа.

«Эти автомобили сыграют важную роль в борьбе с преступностью и в деле защиты ганского народа и иностранных инвесторов», — заявил посол Китая в Гане Ван Шитин во время церемонии передачи автомобилей в Аккре.

Приветствуя развитие двусторонних обменов и прогресс в развитии китайско-ганских отношений Ван отметил, что Китай стал крупнейшим торговым партнером и инвестором Ганы.

Назвав Китай «сильным и надежным другом», президент Ганы Аддо Данква Акуфо-Аддо выразил его благодарность правительству Китая за поддержку полиции Ганы. Он озвучил надежду, что транспортные средства сделают полицию более мобильными, а правоохранительные органы страны более надежными.