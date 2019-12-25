Тбилиси, , 12:54 — REGNUM Проведение переговоров с Россией в формате сходном с «Нормандским» было бы полезно для Грузии. Такое заявление сделала грузинский президент Саломе Зурабишвили в интервью Первому каналу Грузинского телевидения, опубликованном 25 декабря.

«Например, если появится такая возможность, то это может быть наподобие Нормандского формата, в котором Грузия была бы представлена вместе со своими партнерами», — заявила Зурабишвили.

Необходимость такого общения, по ее мнению, связана с тем, что Грузии тяжело вести переговоры с Россией один на один из-за неравного положения двух стран. При этом, грузинский президент отметила, что для разрешения сложившейся ситуации необходимо искать любую возможность.

Как передавало ИА REGNUM, дипломатические отношения между Россией и Грузией были разорваны после событий августа 2008 года. Тогда Тбилиси отправил войска на уничтожение жителей Южной Осетии. Россия, которая выполняла роль миротворца в регионе, вмешалась в грузино-осетинский конфликт и остановила агрессию Грузии. После этого Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси называет данную ситуацию «оккупацией».