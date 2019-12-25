Магас, , 12:45 — REGNUM Новым главой Государственного архива Ингушетии стал Магомет Картоев. Распоряжение о его назначении исполняющим обязанности главы ведомства подписал 24 декабря глава республики Махмуд-Али Калиматов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя субъекта.

Ранее Госархив был выведен из структуры министерства культуры республики. Калиматов мотивировал такое изменение расширением полономочий в связи с возложенной на Госархив обязанностью по сохранению достоверности историко-культурного наследия Ингушетии.

О новом руководителе ведомства известно, что он получил два высших образования — в Ингушском госуниверситете по специальности «История» и в Российском гуманитарном университете по специальности «Историко-архивоведение». На службу в Госархив пришел в 2000 году. В 2015 году возглавил ведомство.