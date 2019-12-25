Киев, , 12:42 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают нетривиальное объяснение властями резкого падения промышленного производства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что, согласно официальным данным, промышленное производство на Украине в ноябре текущего года сократилось на критические 7,5% по сравнению с ноябрем 2018 г. По отношению к предыдущему месяцу промышленное производство упало на 4,6%.

«Мы сейчас находимся в ситуации constructive disruption («творческое разрушение» — ред.)», — заявил заместитель главы минэкономики Сергей Николайчук.

По его словам, новая монетарная политика Нацбанка ломает те бизнесы, которые ориентировались на инфляционную и девальвационную ренту, а реформы правительства закрывают те укорененные десятилетиями «схематозы», что приносили доходы определенным слоям населения за счет других.

«Уверен, что благодаря такой среде уже в ближайшем будущем мы будем иметь совсем другую экономику, гораздо более конкурентоспособную (по сравнению с) предыдущей. Но на пути к ней будут свои победители и лузеры», — подчеркнул чиновник.

Объяснение Николайчука вызвало недоумение в экспертной среде на Украине.

«Кто-то понимает, в чем заключается экономическая стратегия минэкономики? Вообще нужна ли Украине промышленная политика или сама промышленность?» — задается вопросом бизнесмен Игорь Гуменный.