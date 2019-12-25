Москва, , 13:16 — REGNUM Москва недополучает средства от использования собственной недвижимости. Об этом 25 декабря заявил депутат Мосгордумы Михаил Тимонов («Справедливая Россия») на заседании законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я думаю, нам пора переводить на подножные корма. Что имею ввиду, что московская земля и московская недвижимость — они же золотые, но в бюджете я не вижу этого золота, которое там должно быть. А то, что недополучает город, дополучают какие-то отдельные чиновники. Думаю, никто с этим спорить не будет, и это безобразие», — заявил Тимонов.

Ему ответила депутат Людмила Стебенкова («Единая Россия»), она призвала не обвинять огульно чиновников, а сообщать конкретные факты.

«Москва — один из регионов доноров. В рамках межрегионального сотрудничества Москва оказывает очень большую помощь регионам. Тем не менее, прозвучала фраза, что недополучает Москва, дополучают чиновники. Вы скажите, какой чиновник именно. Легко говорить с трибуны, не подкрепляя это никакими фактами», — сказала Стебенкова.

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