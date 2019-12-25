Киев, , 12:40 — REGNUM Украинская «прокуратура Автономной республики (АР) Крым» возбудила «дело» после того, как первый поезд из России пересёк Крымский мост и прибыл в Севастополь, сообщил 25 декабря telegram-канал ведомства.

«Сегодня, 25 декабря 2019 года, прокуратура AP Крым зарегистрировала уголовное производство по факту «незаконной» переправки людей через государственную границу Украины…», — сказано в сообщении.

В совершении «преступления» подозревают компанию «Гранд Сервис Экспресс», которая организовала перевозку по маршруту «Санкт-Петербург — Севастополь».

Отметим, что конечным пунктом движения поезда украинские чиновники почему-то обозначили Симферополь.

Напомним, ранее в Севастополь прибыл первый поезд, который пересёк Крымский мост.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Ростуризма Зарина Догузова спрогнозировала увеличение туристического потока в Крым на 20% благодаря открытию железнодорожного сообщения с материковой Россией.

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Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после государственного переворота на Украине. Воссоединению с Россией предшествовал референдум, на котором большая часть населения Крыма поддержала эту идею. Украинские власти продолжают считать Крым частью территории Украины.