Киев, , 12:32 — REGNUM В информационном пространстве Украины в настоящий момент создаётся такая же параллельная реальность, какая была и при Порошенко, что особенно четко видно на примере освещения новых газовых соглашений с Россией, заявил 25 декабря украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

Эксперт отметил, что «искренне весело» наблюдать, как у президента Зеленского пытаются полную капитуляцию перед Москвой по транзитному газовому контракту превратить в «перемогу» (победу с укр.).

«То есть зафиксировать на пять лет объемы прокачки в два раза меньше, чем сейчас, перекрыв виртуальный реверс, что заставит покупать газ напрямую, снизив в два раза поступления за оплату транзита и зафиксировав для Москвы на пять лет неизменную цену за транзит, — это теперь «перемога», — иронизирует политолог.

ИА REGNUM напоминает, что накануне министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель допустил, что Газпром может отказаться от достигнутых договоренностей по транзиту газа в последний момент. Но если это произойдет, подчеркнул министр, то все имиджевые потери понесет российская компания, Украина в такой ситуации покажет себя «как надежный и договороспособный транзитный партнер Европы», способный идти на «разумные компромиссы».