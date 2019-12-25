Багдад, , 12:34 — REGNUM Свою кандидатуру на пост премьер-министра Ирака отозвал ранее на неё выдвинутый министр высшего образования и научных исследований страны Кусей ас-Сухейль. Об этом 25 декабря сообщает телеканал Al Sumaria.

Свое решение ас-Сухель в послании к парламентскому альянсу «Аль-Бинаа», предложившем его на должность главы правительства, он мотивировал тем, что считает теперешние условия «неблагоприятными и неподходящими», и попросил выбрать на данную должность новую кандидатуру.

При этом президент Ирака ранее отклонил кандидатуру ас-Сухейля по просьбе более многочисленного чем «Аль-Бинаа» альянса «Реформа», который ранее отказался от выдвижения собственного кандидата на пост премьер-министра.

Также против кандидатуры министра высшего образования и научных исследований выступили координаторы протестного движения Ирака, ранее инициировавшие массовые митинги против его назначения на данную должность.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что акции протеста, продолжающиеся в течение нескольких месяцев в Ираке, привели к остановке строительства нефтепровода в Иорданию.