Цхинвал, , 12:28 — REGNUM Лесные пожары остаются непотушенными в ряде регионов Абхазии. Данную ситуацию обсудили на совещании, которое провел президент республики Рауль Хаджимба 25 декабря. Об этом сообщает пресс-служба абхазского лидера.

«По данным министерства по чрезвычайным ситуациям, очаги возгорания остаются в Гулрыпшском, Гудаутском и Гагрском районах. Глава государства поручил в случае необходимости привлечь к ликвидации пожаров личные составы силовых ведомств», — говорится на сайте главы республики.

Также сообщается, что Хаджимба отдал распоряжение главам администраций поддерживать тесный контакт с МЧС Абхазии и своевременно реагировать на запросы ведомства. Премьер-министру республики Валерию Бганба поручено докладывать об обстановке еженедельно.

Как передавало ИА REGNUM, пожары начались в Абхазии с возгорания возле села Акапа. Вскоре в лесах возникло еще несколько новых очагов возгорания. Их тушение затруднено труднодоступностью районов. Часто пожарным приходится действовать с помощью подручных средств.

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