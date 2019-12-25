Бишкек, , 12:16 — REGNUM Уведомление о подозрении в незаконном обороте оружия в Киргизии вручено бывшему президенту республики Алмазбеку Атамбаеву, сообщает 25 декабря издание 24. kg со ссылкой на адвоката Сергея Слесарева.

По его словам, все преступления, в которых подозревается экс-президент, объединены в одно уголовное дело, связанное с событиями в Кой-Таше 7−8 августа 2019 года. Атамбаеву вручено 14 уведомлений, он обвиняется по восьми статьям уголовного кодекса.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря Алмазбеку Атамбаеву выручили уведомление о подозрении в убийстве заместителя командира отряда «Альфа» Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Усена Ниязбекова.

В рамках уголовного дела была проведена баллистическая экспертиза, которая установила, что Ниязбеков был убит из снайперской винтовки, принадлежащей Атамбаеву.

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