Киев, , 12:03 — REGNUM «Межпарламентскому диалогу между депутатами стран — участниц «нормандского формата» — быть», — так прокомментировали итоги встречи председателя Государственной Думы Вячеслава Володина с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком в украинской политисиле.

Мероприятие состоялось накануне, а отчет о переговорах пресс-служба «Оппозиционной платформы — За жизнь» обнародовала сегодня, 25 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как заявил Вячеслав Володин, главная цель состоявшихся переговоров — реализация формата парламентского измерения, в рамках которого будут обсуждаться проблемы, волнующие народы России и Украины.

«Нам крайне важно, чтобы ситуация не только нормализовалась, но и были выполнены Минские соглашения. Исходя из этой задачи, мы начали диалог. Вы знаете, что он был по инициативе нашего президента Владимира Владимировича Путина, который предложил Думе подключиться к этому разговору», — сказал председатель Госдумы.

В свою очередь, Медведчук, председатель Межфракционного депутатского объединения «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция», отметил, что для решения проблем в Донбассе люди уже давно ждут подобного диалога.

»…Сегодня для нас, для Украины, мир на Донбассе — это главная задача. Задача, которую воспринимают как проблемную более 70% населения нашей страны… И сегодня мы обсуждали как раз эту идею — идею по поводу парламентского измерения «нормандского формата»», — рассказал он.

Политик также подчеркнул важную роль законодательной власти для реализации мирных инициатив.

«Именно парламенты этих стран, на наш взгляд, могут внести свою лепту в выполнение Минских соглашений, оказать содействие «нормандскому формату» в поисках и реализации мирных инициатив», — отметил Медведчук.

Он также подчеркнул, что роль парламента Украины в вопросах реализации Минских соглашений очень велика:

«Хотя бы по той причине, что форма государственного устройства Украины — это парламентско-президентская форма правления. И поэтому от парламента зависит сегодня принятие законов, которые лежат в основе политической части Минских соглашений. Это принятие закона об амнистии, закона об особом статусе, изменений в Конституцию, касающихся особого статуса, а также закона о выборах. Поэтому помощь парламентариям Украины, помощь и содействие, которые могут оказать и Государственная Дума РФ, и парламенты Франции и Германии, она будет очень большой».

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заверил, что в рамках парламентского измерения «нормандского формата» депутаты Госдумы вместе с коллегами из Франции и Германии будут стараться делать все, чтобы были реализованы Минские соглашения. Он также подчеркнул важность состоявшегося диалога между парламентариями РФ и Украины, сделав акцент на том, что этот диалог «будет основан на принципе невмешательства в дела суверенных государств, на принципах открытости, дружбы и отсутствия двойных стандартов».

В свою очередь, Медведчук добавил, что этот диалог должен строиться также на принципах добрососедства. Политик отметил, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» одной из своих главных программных задач определила восстановление отношений с РФ, восстановление отношений с другими странами СНГ.

Он подчеркнул, что в интересах «наших стран и наших граждан» восстановить диалог — тот диалог, который всегда был между РФ и Украиной.

ИА REGNUM напоминает, что 20 декабря первый заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр финансов РФ Антон Силуанов провел встречу с Медведчуком, к ним присоединился президент РФ Владимир Путин. Глава Российской Федерации назвал «хорошей идеей — придать парламентское измерение «нормандскому формату» и заявил, что уверен в положительной реакции российских парламентариев на создание такого межпарламентского диалога.

Медведчук, народный депутат рады нынешнего созыва, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», в ноябре возглавил Межфракционное депутатское объединение «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция».