Пекин, , 12:08 — REGNUM Выступивший на открывшейся в Пекине 15-й сессии Постоянного комитета (ПК) ВСНП председатель парламента Ли Чжаньшу провел коллективную встречу с 51 депутатом, которые являются выходцами из низовых слоёв населения и призвал их использовать глубокое знание реальной жизни в законотворческой деятельности, сообщает 24 декабря Синьхуа.

По словам спикера, высший законодательный орган КНР принимает новые меры поддержки депутатов в выполнении ими своих представительских обязанностей.

Особую важность депутатской работы в современных условиях Ли Чжаньшу объяснил рубежным характером переживаемого страной периода: к 2021 году предстоит отчитаться за выполнение планов построения в стране общества среднего достатка и XIII пятилетки. Работа ведется в рамках идеологической концепции строительства социализма с китайской спецификой в новую эпоху и развития потенциала и системы государственного управления.