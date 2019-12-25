Бишкек, , 12:05 — REGNUM Вопрос о судьбе бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева необходимо решать в правовом поле, заявил президент республики Сооронбай Жээнбеков 25 декабря на пресс-конференции по итогам 2019 года.

«Алмазбек Атамбаев привел и меня, и себя в тупик. Теперь вопросы должны решать в правовом поле, — сказал глава государства. — До этого можно было решить вопрос вдвоем, но мы прошли черту».

Президент отметил, что ему небезразлична судьба Атамбаева, так как они были соратниками в самые трудные годы для страны. Глава государства ответил на вопрос журналиста, который спросил, не тяготит ли его судьба Атамбаева.

Напомним, 25 декабря бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву вручили уведомление о подозрении в незаконном обороте оружия. Его также подозревают в захвате заложников, организации массовых беспорядков, покушении на убийство и убийстве.

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