Прага, , 12:05 — REGNUM Верховный суд Чехии оставил в силе приговор судов низших инстанций в отношении электрика на пенсии Яромира Бальды, который валил деревья на железнодорожные пути с целью представить это делом рук мигрантов. Как сообщает издание prague-express.cz, он приговорён к четырём годам лишения свободы за терроризм.

Летом 2017 года в Центральной Чехии произошли два случая столкновения пассажирских поездов с поваленными на пути деревьями. Пострадавших не было. В районе столкновений, и ещё в нескольких местах были разбросаны листовки на чешском языке, написанные от имени «исламских террористов», якобы причастных к этим случаям.

Задержанный Бальда признал, что деревья рубил он, и листовки — тоже его авторства. Он сотрудничал со следствием, и указывал, что ранее не судим. Целью его действий было привлечение внимания к опасности последствий неконтролируемой миграции.

«Я хотел сделать заявление, как Ян Палах. Хотел предотвратить оккупацию как во времена эсэсовцев и русских. У меня не было намерения кому-то навредить. Было лишь намерение пробудить в людях желание сопротивляться террору. Я был уверен, что поезда остановятся перед поваленными деревьями», — заявил Яромир Бальда на суде.

Защита настаивала на незначительности деяния, но суд счёл, что подсудимый подверг пассажиров поездов реальной опасности, и квалифицировал его действия как террористические акты.

Ян Палах, с которым сравнивает себя пенсионер-террорист, — чешский студент, покончивший с собой в Праге 16 января 1969 года в знак протеста против «оккупации» Чехословакии войсками стран Варшавского договора.