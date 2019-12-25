Вашингтон, 25 декабря 2019, 12:01 — REGNUM Конгресс США преподнес «ядерный» рождественский подарок гражданам Соединенных Штатов, заявил журналист Джон Тирни в статье для издания The Hill.
Журналист отметил, что ранее в ответ на неумелый со стороны администрации президента США Дональда Трампа переговорный процесс о денуклеаризации Пхеньян пригрозил преподнести Вашингтону «рождественский подарок», добавив, что, к сожалению, американцы могут рассчитывать еще на один «зловещий подарок», только уже от Конгресса США.
Речь идет о ядерной боеголовке малой мощности для крылатых ракет морского базирования, которые можно запускать с подводной лодки.
Напомним, мощность ядерного оружия малой мощности может составлять от одной трети до половины мощности ядерной бомбы США, которая уничтожила Хиросиму в 1945 году и унесла жизни около 80 тыс. человек.
Ядерного оружия малой мощности достаточно для того, чтобы убить десятки тысяч людей за несколько секунд.
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