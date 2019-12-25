Вашингтон, , 12:01 — REGNUM Конгресс США преподнес «ядерный» рождественский подарок гражданам Соединенных Штатов, заявил журналист Джон Тирни в статье для издания The Hill.

Журналист отметил, что ранее в ответ на неумелый со стороны администрации президента США Дональда Трампа переговорный процесс о денуклеаризации Пхеньян пригрозил преподнести Вашингтону «рождественский подарок», добавив, что, к сожалению, американцы могут рассчитывать еще на один «зловещий подарок», только уже от Конгресса США.

«Без каких-либо веских на то оснований или убедительных причин, а также вопреки мнениям, прозвучавшим в Палате представителей, американские законодатели в большинстве своем решили предоставить Трампу новую ядерную боеголовку», — заявил Тирни.

Речь идет о ядерной боеголовке малой мощности для крылатых ракет морского базирования, которые можно запускать с подводной лодки.

«Большинство ведущих кандидатов в президенты от Демократической партии публично высказались против развертывания новых ядерных боеголовок, но демократы в Сенате, похоже, решили проигнорировать их мнение при обсуждении окончательно варианта закона «Об авторизации обороны США» — бюджета Пентагона США на 2019−2020 финансовый год», — говорится в статье.

Напомним, мощность ядерного оружия малой мощности может составлять от одной трети до половины мощности ядерной бомбы США, которая уничтожила Хиросиму в 1945 году и унесла жизни около 80 тыс. человек.

Ядерного оружия малой мощности достаточно для того, чтобы убить десятки тысяч людей за несколько секунд.

Читайте также: Путин потребовал следить за возможным развертыванием американских РСМД