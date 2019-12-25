Вашингтон, 25 декабря 2019, 12:03 — REGNUM У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона могут возникнуть сложности с подписанием торгового соглашения с США, заявила эксперт Орит Френкель в статье для издания The Hill.
По словам Френкель, торговое соглашение между США и Великобританией может столкнуться с немалыми сложностями.
При этом некоторые официальные лица США полагают, что свободная Великобритания будет более склонна к либерализации своих стандартов, однако это убеждение несколько расходится с реальностью, добавила Френкель.
Напомним, соглашение Джонсона с ЕС обязывает Северную Ирландию придерживаться тех же стандартов, что и ЕС (в течение как минимум четырехлетнего периода), чтобы обеспечить бесперебойную трансграничную деятельность между Северной Ирландией, которая является частью Великобритании, и Республикой Ирландия, которая является частью ЕС.
По этому вопросу до сих пор идут споры в Северной Ирландии, что может стать камнем преткновения для торгового соглашения с США.
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