Вашингтон, , 12:03 — REGNUM У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона могут возникнуть сложности с подписанием торгового соглашения с США, заявила эксперт Орит Френкель в статье для издания The Hill.

«Президент Трамп (глава США Дональд Трамп) поприветствовал победу Джонсона, заявив, что она проложит путь для переговоров между двумя странами о «новой крупной торговой сделке… которая может стать более крупной и прибыльной, чем любая сделка, которая может быть заключена с ЕС» . Однако не нужно преждевременно радоваться», — говорится в статье.

По словам Френкель, торговое соглашение между США и Великобританией может столкнуться с немалыми сложностями.

«Неудивительно, что США заинтересованы в уступках в тех областях, где у них обычно возникают противоречия с ЕС: европейские стандарты в отношении продовольствия, сельскохозяйственной продукции и услуг передачи данных», — заявила эксперт.

При этом некоторые официальные лица США полагают, что свободная Великобритания будет более склонна к либерализации своих стандартов, однако это убеждение несколько расходится с реальностью, добавила Френкель.

«Несмотря на то, что Джонсон стремится ослабить европейские стандарты, ему будет сложно это сделать, учитывая тесные торговые отношения между Великобританией и ЕС, а также возможные осложнения в отношениях с Ирландией», — говорится в статье.

Напомним, соглашение Джонсона с ЕС обязывает Северную Ирландию придерживаться тех же стандартов, что и ЕС (в течение как минимум четырехлетнего периода), чтобы обеспечить бесперебойную трансграничную деятельность между Северной Ирландией, которая является частью Великобритании, и Республикой Ирландия, которая является частью ЕС.

По этому вопросу до сих пор идут споры в Северной Ирландии, что может стать камнем преткновения для торгового соглашения с США.

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