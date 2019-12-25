Вашингтон, 25 декабря 2019, 12:04 — REGNUM Демократическая партия США столкнулась с проблемой, с которой она ни разу не сталкивалась после 1988 года, заявил политический обозреватель Рамеш Поннуру в статье для издания Bloomberg.
По словам Поннуру, как показали последние президентские дебаты, демократы до сих пор не знают, как справиться с этой задачей.
Напомним, выборы президента США запланированы на ноябрь 2020 года. После окончания Второй мировой войны ни один американский президент, который претендовал на переизбрание, не проиграл выборы при уровне безработицы менее 7,4%.
После прихода администрации президента США Дональда Трампа уровень безработицы в США сократился с 4,8% до 3,5%.
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