Вашингтон, , 12:04 — REGNUM Демократическая партия США столкнулась с проблемой, с которой она ни разу не сталкивалась после 1988 года, заявил политический обозреватель Рамеш Поннуру в статье для издания Bloomberg.

«Демократы столкнулись с проблемой, с которой они не сталкивались после президентских выборов 1988 года. Они пытаются убедить достаточное число американцев в необходимости выкинуть республиканца из Белого дома, несмотря на то, что экономика США себя отлично чувствует», — говорится в статье.

По словам Поннуру, как показали последние президентские дебаты, демократы до сих пор не знают, как справиться с этой задачей.

«Темпы роста заработной платы в 2018 году оказались лучше, чем в течение последних двух десятилетий. При этом имеет место сочетание роста заработной платы с высоким уровнем занятости», — отметил Поннуру.

Напомним, выборы президента США запланированы на ноябрь 2020 года. После окончания Второй мировой войны ни один американский президент, который претендовал на переизбрание, не проиграл выборы при уровне безработицы менее 7,4%.

После прихода администрации президента США Дональда Трампа уровень безработицы в США сократился с 4,8% до 3,5%.

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