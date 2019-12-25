Дамаск, , 11:58 — REGNUM Боевики отчаянно пытаются вернуть под свой контроль город Джарджаназ в сирийской провинции Идлиб. Это стратегический пункт, находящийся в 10 километрах от ключевого города на юго-востоке провинции Идлиб Маарат ан-Нуман. Фактически, контроль сирийской армии над Джарджаназом открывает ей путь на Маарат ан-Нуман.

В свою очередь Маарат ан-Нуман лежит на стратегической трассе М-5 Дамаск-Алеппо. Поэтому его захват является стратегической целью нынешней фазы наступательной операции Сирийской арабской армии.

Контратаку боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Джарджаназ начали днём 24 декабря 2019 года. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Исламисты предприняли попытку войти в Джарданаз со стороны города Аль-Гадфах. Джихадисты использовали свою стандартную тактику — автомобиль, начинённый взрывчаткой, которым управлял смертник. Телеграм-канал «Рыбарь» опубликовал видео боевиков по применению джихад-мобиля в Джарджаназе.

Судя по ролику, автомобиль беспрепятственно проехал в глубь города и подорвался у едущего ему навстречу грузовика недалеко от блок-поста правительственных войск. Интенсивные боестолкновения у Джарджаназа продолжаются.

С 19 декабря 2019 года, с момента начала своего наступления на юго-востоке провинции Идлиб, помимо захвата Джарджаназа, сирийская армия овладела более 35 населёнными пунктами.