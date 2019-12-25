Пекин, , 12:05 — REGNUM Список приоритетных проектов и дорожную карту в рамках Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества в 2020 и 2021 годах обсуждают Москва и Пекин. Об этом заявил 25 декабря официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан.

Сотрудничество двух стран имеет большой потенциал в информационной, телекоммуникационной и технологической сферах, в области искусственного интеллекта и интернета вещей. Стороны обсуждают приоритетные проекты, реализация которых станет вкладом не только в развитие Китая и России, но и продвинет науку и технологии в мировом масштабе, пояснил он.

Гэн Шуан напомнил о положительных примерах сотрудничества в научно-технологической сфере. Это разработка реактора на быстрых нейтронах и широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета.

Как сообщало ИА REGNUM, распоряжение о проведении Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества в 2020 и 2021 годах подписал 23 декабря президент РФ Владимир Путин.

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