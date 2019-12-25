Минск, , 11:54 — REGNUM Ленин и Сталин сыграли положительную роль в истории Белоруссии. Об этом 24 декабря в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил Александр Лукашенко.

«Сталину надо поставить памятник в Белоруссии — я как историк говорю — за пакт Молотова—Риббентропа. Потому что мы воссозданы были в реальных нынешних границах — наша Беларусь. Но не забывая Рижский, по-моему, договор, когда Россия тогда была и прочее, когда взяли и поделили, отрезали кусок Западной Белоруссии и Украины и отдали. Был и этот постыдный, наверное, факт. А может, тогда и другого выхода не было. Мне трудно об этом говорить», — сказал Лукашенко.

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В интервью Алексею Венедиктову он сообщил также о позитивном восприятии Владимира Ленина. Отметим, что в официальной публикации на сайте президента Белоруссии эти фрагменты беседы не были опубликованы.

«Владимир Ильич Ленин, к которому у меня хорошее отношение. Как историк я это понимаю. Оно много сделал для создания государства того. И корни наши тоже там, никуда не денешься, — поведал Лукашенко. — Он мотивировал это тем, что другого не было выхода для того, чтобы остановить эту кровопролитную Первую мировую. Гражданская война. Столкновение. Котел был. И прочее».

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Лукашенко добавил: «Но отдавать территорию — это катастрофа. Я никак это не могу переварить. Но начинаю думать: ну, я не жил в той ситуации, может быть, так сложилась ситуация, выхода не было. Но Иосиф Виссарионович, спасибо ему, восстановил в нынешних границах Белоруссию».

Отметим, удвоение территории и населения БССР произошло в 1939 году, когда Иосиф Сталин отдал приказ начать Освободительный поход Красной армии (известен также как Польский поход РККА) на территорию бывшего польского государства, разгромленного гитлеровской Германией. После Великой Отечественной войны, которую Лукашенко считает «не нашей», БССР осталась в прежних границах — за исключением района Белостока, возвращённого Польской Народной Республике.

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