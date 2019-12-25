Москва, , 11:55 — REGNUM США, вероятно, будут усиливать свое давление на «Северный поток — 2», однако Европа заинтересована в защите собственной энергобезопасности. Об этом 25 декабря заявил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24».

«Наверно, давление (США на «Северный поток — 2») будет расти, но возможности этого давления тоже не безграничны. С учетом позиции ключевых стран ЕС, которые заинтересованы в том, чтобы получить энергетическую безопасность на необходимом уровне», — заявил Козак и подчеркнул, что все понимают, что данный проект является только экономическим.

Также он отметил, что российский природный газ будет стоить Европе на 30% дешевле, чем СПГ из США и указал, что Россия надеется на разрешение вопроса в санкциями США в отношении «Северного потока — 2».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что санкции Соединённых Штатов против «Северного потока — 2» являются апофеозом абсурда.