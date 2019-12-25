Нур-Султан, , 11:49 — REGNUM Споры и нарушения протокола сопровождают встречи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и российского президента Владимира Путина. Об этом Назарбаев рассказал в интервью РИА Новости.

По словам политика, с Путиным у него сложились доверительные отношения. Встречи зачастую длятся дольше отведённого протоколом времени. Кроме того, иногда разгорается спор, так как каждый отстаивает свою позицию.

«Это нормальные рабочие моменты лидеров двух крупнейших государств Евразии. Как известно, в спорах рождается истина», — пояснил Назарбаев.

Путин начал руководить Россией, имея солидный политический опыт, однако он был готов слушать советы своих друзей и коллег, добавил бывший казахстанский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, Нурсултан Назарбаев покинул пост президента Казахстана 20 марта 2019 года. Он сохранил за собой пост главы Совета безопасности страны, члена Конституционного совета и председателя правящей партии «Нур Отан».

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