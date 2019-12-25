Бишкек, , 11:47 — REGNUM Киргизская сторона готова рассмотреть обмен территориями с Таджикистаном для решения вопроса по делимитации и демаркации границы. Об этом 25 декабря заявил президент республики Сооронбай Жээнбеков на пресс-конференции по итогам 2019 года.

Глава государства призвал к сотрудничеству. «Говорим, если нужен обмен, то мы и к этому согласны, чтобы рассмотреть все варианты», — сказал Жээнбеков. Однако работа по урегулированию этого вопроса идет нелегко, отметил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря в результате конфликта на киргизско-таджикистанском участке границы пострадали шесть жителей Таджикистана. Киргизская сторона также сообщила о шести пострадавших.

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