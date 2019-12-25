Киншаса, , 11:48 — REGNUM Бывший премьер-министр и лидер оппозиции ДР Конго Адольф Музито призвал правительство страны начать войну с соседней Руандой, чтобы положить конец насилию со стороны ополченцев. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

«Мы должны вести войну против Руанды, чтобы восстановить мир в нашей стране. Руанда влияет на нашу политику. Так же, как и Уганда», — заявил Музито на пресс-конференции в Киншасе.

«Мы можем достичь мира, только совершив вторжение в Руанду, заняв ее территорию и по возможности аннексировав ее», — сказал он.

По информации журналистов издания, Демократическая Республика Конго оказалась в центре двух ожесточенных региональных войн между 1997 и 2003 гг., в которых также участвовали соседние Руанда и Уганда. Как отмечают журналисты, Киншаса традиционно обвиняет Руанду и Уганду в попытках дестабилизировать ДР Конго, в то время как в соседних странах отмечают, что антиправительственные силы используют ДР Конго в качестве тыловой базы для нападений.

Два других лидера альянса «Ламука», главной оппозиционной силы страны, Моис Катумби и Жан-Пьер Бемба, дистанцировались от заявлений Музито, заявив, что они «удивлены» его комментариями.

Напомним, что ранее в этом году пять стран региона Великих озер — Демократическая Республика Конго, Бурунди, Руанда, Танзания и Уганда — решили объединить свои военные операции в регионе.