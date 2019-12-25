Москва, , 11:43 — REGNUM Соединённые Штаты продолжат усиливать давление на «Северный поток—2». Об этом 25 декабря заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак.

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При этом, по его мнению, Европейский союз заинтересован в том, чтобы защитить собственную энергетическую безопасность. Он высказал уверенность, что Россия сможет в сотрудничестве со странами Европы найти компромиссное решение по ситуации, которая сложилась вокруг российского газового проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, трубопровод «Северный поток — 2», общая протяжённость которого превысит 1,2 тыс. км, а пропускная способность будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива ежегодно, планируют проложить по дну Балтийского моря из России в Германию. Реализации этого проекта активно противостоит Вашингтон.

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21 декабря из-за вступивших в силу американских санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» компания Allseas объявила о приостановке работ в Балтийском море. Суда-трубоукладчики швейцарской компании уже выведены из района строительства «Северного потока — 2» в территориальных водах Дании. В Объединённой судостроительной корпорации заявили, что в России может быть построено судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Однако на это потребуется примерно шесть лет.

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