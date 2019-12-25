Москва, , 11:42 — REGNUM В Конституции выпал уровень местной государственной власти, отметил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

«В нашей Конституции выпал уровень местной государственной власти, существующий повсюду в мире (local government), и это создаёт массу проблем», — написал Никонов в Facebook.

Парламентарий напомнил, что говорил об этом ещё на Конституционном совещании 1991 года и писал не раз тогда же в прессе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, идею о поправках в Конституцию в части местного самоуправления высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством Совфеда и Госдумы.

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