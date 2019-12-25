Москва, , 11:26 — REGNUM В Госдуме назвали вредной и опасной оптимизацию здравоохранения.

«Оптимизация здравоохранения опасна для здоровья граждан, но Минздрав об этом не предупреждал!» — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о том, что программа оптимизации в области здравоохранения, прошедшая во многих регионах РФ, была проведена ужасно, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Качество и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились, дала оценку реформе Голикова.