Минск, , 11:21 — REGNUM Для полного обеспечения Белоруссии достаточно 4 млн т нефти. Об этом 24 декабря в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил Александр Лукашенко.

«Себя мы обеспечиваем. Два миллиона тонн примерно добывается нефти. Поэтому мы в любом случае бензобак, ваш бензобак и любому белорусу зальем. Нам для экономики нужна будет нефть. Да, она будет дороже. Но мы уже показали, что через Украину 11 миллионов, 10 с половиной, по-моему. Половину нефти, которую мы перерабатываем, мы поставляем», — сказал Лукашенко.

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По его словам, Белоруссии надо «чуть больше 6 миллионов тонн нефти», причём для внутренних потребностей — на треть меньше: «Из них 4 миллиона — немного для того, чтобы полностью себя обеспечить. Это при старых заводах. Не модернизированных».

«Мы третьи потребители природного газа после Германии и Италии,— сказал белорусский лидер. — Вы хотите этот рынок потерять? Нет, глупо было, ОПЕК заставляет снижать добычу и прочее».

Возможности импорта Белоруссией у России он оценил в «в 25 миллионов тонн нефти и в 22 миллиарда кубов газа». Отметим, что ранее Белоруссия никогда не закупала в таких объёмах российские углеводороды.

Лукашенко сообщил, что ему некто сказал о перспективе цены $152 за российский газ. Белорусский лидер пригрозил «искать альтернативу».

«Реверс нефти что такое — да, я могу, это самый дешевый маршрут, через Польшу они предлагают это, взять саудовскую нефть или американскую. Что дешевле. С рынка. В Гданьске. По трубе завезти реверсом, у меня три трубы нефтепровода «Дружба». С Россией. На первом этапе я забираю одну трубу. И реверсом поставляю на НПЗ. Северный и Южный — у нас два мощных НПЗ. В этом году полностью закончили модернизацию. Глубина переработки как в Европе. У вас один такой завод, по-моему, только в России.

Я забираю эту нефть и перерабатываю. Пойдет нормально — я заберу реверсом вторую трубу. У вас останется одна. Вы поставляете, по 70 миллионов тонн по этим трубам качаете нефть на премиальный западный рынок. Если я забираю две трубы, ну 60 скажем, миллионов, 60 на 3 — 20, у вас останется для прокачки 20 миллионов, но не 60», — очертил Лукашенко контуры возможного будущего при продолжении его правления.

Отметим, калькуляция расчётов приведена радиостанцией «Эхо Москвы» со слов Лукашенко. В официальной публикации на сайте президента Белоруссии эти фрагменты беседы не были опубликованы.

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