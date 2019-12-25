Тегеран, , 10:59 — REGNUM Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), принятого в отношении России о запрете российским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в течение четырёх лет, вызывает сожаление. Об этом заявил новый посол Иранской Республики Иран в Москве Казем Джалали.

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"Да, новость о запрете России принимать участие в международных соревнованиях вызывает сожаление, я был опечален этой вестью», — заявил в интервью РИА Новости дипломат.

Он добавил, что Россия и Иран находятся на передовых позициях в различных видах спорта в мире.

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«На мой взгляд, сотрудничество по различным спортивным сферам должно быть более близким», — уверен Джалали.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря исполнительный комитет WADA единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), что приведёт к дисквалификации России на четыре года. Это решение также не позволит спортсменам из России участвовать в главных спортивных мероприятиях под нейтральным флагом.

24 декабря общее собрание членов РУСАДА приняло решение оспорить «вердикт» WADA, о чём уведомило антидопинговую организацию.