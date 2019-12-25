Северодвинск, Архангельская область, , 10:49 — REGNUM На предприятии «Севмаш» в Северодвинске спущен на воду атомный подводный ракетный крейсер «Новосибирск» (проект «Ясень-М»). Об этом ИА REGNUM сообщили 25 декабря в пресс-службе ВМФ России.

Новая атомная подлодка выведена из эллинга предприятия.

«Экипаж АПЛ «Новосибирск» прошел комплексную подготовку в учебном центре Военно-морского флота и готов осваивать новейшую технику и вооружение», — сообщил Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

По его словам, стратегические и многоцелевые атомные подводные лодки, которые поступают на вооружение ВМФ России, «воплотили в себе лучшие научные достижения в области отечественного подводного кораблестроения».

Как отмечает Главком, перевооружение флота на современные образцы происходит в тесном взаимодействии Главного командования ВМФ с организациями и предприятиями оборонно-промышленного комплекса

«Это позволяет не только идти в ногу со стремительным развитием научно-технического прогресса, но и опережать его по целому ряду показателей», — отметил адмирал Евменов.

Напомним, первой многоцелевой атомной подводной лодкой проекта 885М («Ясень-М») стала подлодка «Казань». Лодки этого проекта вооружены крылатыми ракетами «Калибр», которые могут нести в том числе и ядерный заряд.