Тбилиси, , 10:52 — REGNUM Командировочные расходы на зарубежные поездки президента Грузии Саломе Зурабишвили с января по октябрь текущего года составили 1 417 534 лари или почти $500 тыс. Об этом 25 декабря сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на данные президентской администрации.

По данным журналистов, больше всего денег было потрачено на визиты грузинского лидера в США и Францию. Тогда командировочные расходы составили, соответственно, 144 616 ($50,5 тыс.) и 131 845 ($46 тыс.) лари.

Меньше всего, по информации агентства, стоила государственному бюджету поездка в Данию. Визит в Копенгаген обошелся в 2 279 лари (менее $1 тыс.).

Как передавало ИА REGNUM, Зурабишвили после вступления в должность президента объявила о намерении жить в своей квартире, а на работу в президентский дворец ходить пешком.

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