Тегеран, , 10:41 — REGNUM Отношения между Россией и Ираном должны крепнуть и прогрессировать. Об этом заявил новый посол Ирана в Росии Казем Джалали.

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По его словам, в политической сфере взаимоотношения двух стран находятся на очень хорошем уровне, чего не скажешь об экономическом секторе, культурной сфере и туризме.

«Что касается культурной сферы, то у нас близкие отношения, однако в этом направлении необходимо сделать больше, поскольку обе нации знают друг друга не очень хорошо, а иногда мы даже смотрели друг на друга через западную призму, — заявил в интервью РИА Новости дипломат. — Мы должны видеть друг друга напрямую без каких-либо посредников».

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Посол подчеркнул необходимость расширить связи и общение двух стран. Он констатировал низкое число туристов, приезжающих из России в Иран и из Ирана в Россию, при этом выразил уверенность, что это положение можно исправить в лучшую сторону.

«Другим же направлением сотрудничества является экономический сектор. Объем товарооборота между двумя странами невелик — меньше двух миллиардов долларов. На мой взгляд, этот показатель необходимо увеличить», — подчеркнул посол.

В частности, он отметил, что Иран мог бы быть хорошим транзитным маршрутом для экспорта российского зерна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Ирана выразили надежду на то, что Россия продолжит сотрудничать с Тегераном по ядерному объекту в Фордо, несмотря на восстановление санкций со стороны США.

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