Бишкек, , 10:38 — REGNUM Скандал на выставке феминисток в музее ИЗО им. Гапара Айтиева в Бишкеке оскорбил киргизских женщин. Об этом 25 декабря заявил президент республики Сооронбай Жээнбеков на итоговой пресс-конференции.

«Перформанс с голой женщиной на выставке феминале в изобразительном музее оскорбил честь киргизских женщин», — сказал президент. Он добавил, что не согласен с подобными формами борьбы за права женщин.

Жээнбеков также заявил, что аргументация феминисток о наличии подобных обычаев в традициях киргизов ложная. «Наши сестры, матери всегда хранили свои честь и достоинство», — добавил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября в музее ИЗО им. Гапара Айтиева при поддержке «Фонда Сороса» открылась выставка феминисток «Кормилицы. Экономическая свобода. Женщины». Мероприятие прославилось скандальной инсталляцией Джули Савери из Дании, которая вышла в зал обнаженной.

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