Куала-Лумпур, , 10:34 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, король и королева Малайзии пожелали христианам счастливого Рождества, сообщает Sindonews.

«Счастливого Рождества и счастливого Нового года. Вам и вашим близким, счастливого Рождества. Пусть этот праздник принесет мир, процветание, доброту и счастье всем людям», — говорится в сообщении, подписанном королем и королевой Малайзии.

«Всем христианам в Малайзии, как гражданам, так и не гражданам, мы с женой хотели бы пожелать счастливого Рождества и Нового года», — написал Махатхир Мохамад в Twitter.

Свои поздравления христианам в Малайзии также передал заместитель премьер-министра, отметив, что Рождество — это время надежды, прощения и мира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад приветствовал тот факт, что Международный уголовный суд (МУС) начал расследование военных преступлений Израиля против Палестины на оккупированных территориях.

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