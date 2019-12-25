Тбилиси, , 10:26 — REGNUM Для того, чтобы Грузия до конца состоялась как государство, необходимо определить границы страны. Такое заявление сделала грузинский президент Саломе Зурабишвили в интервью Первому каналу Грузинского телевидения, опубликованном 25 декабря.

«Мы должны до конца состояться как государство, и для этого нужно сначала определить наши границы, а затем защитить», — сказала Зурабишвили.

Она также сообщила, что ожидает скорого результата от комиссий, которые работают над согласованием границ Грузии с Арменией и Азербайджаном.

Завершению демаркации границы между Грузией и Азербайджаном мешает спор государств в отношении православного монастырского комплекса Давид-Гареджи, который находится на границе двух стран. Также существует проблема по установлению окончательной границы между Грузией и Арменией в грузинском регионе Самцхе-Джавахети, где преимущественно проживают армяне.

Как передавало ИА REGNUM, 11 декабря Зурабишвили сделала заявление перед научными работниками, что у Грузии нет и не будет армии. Это было сказано, чтобы подчеркнуть важность научного и культурного вклада для влияния Грузии на мировой арене, но общественность и политические силы на данное высказывание отреагировало довольно остро.