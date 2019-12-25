Бишкек, , 10:22 — REGNUM Уголовное дело о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, фигурантом которого является бывший премьер-министр страны Сапар Исаков, не политизировано. Об этом заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 25 декабря на итоговой пресс-конференции.

По его словам, некоторые государственные служащие похитили бюджетные средства одним проектом модернизации. «Как может быть дело политизированным, если одним проектом они украли бюджет страны», — сказал Жээнбеков.

Напомним, 6 декабря Свердловский районный суд Бишкека приговорил бывшего премьер-министра Киргизии Сапара Исакова к 15 годам лишения свободы в рамках дела о модернизации ТЭЦ Бишкека.

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